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Aktüel Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:26:08 -
Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda şüpheli C.D'nin iş yerinde ve aracında arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 paket halinde 3 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan C.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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