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Van`da 14 günlük karantinada kalanlara anneler günü sürprizi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 14 günlük karantinada kalan annelere çiçek takdim ederek anneler gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 23:30:16 -
Van`da 14 günlük karantinada kalanlara anneler günü sürprizi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 14 günlük karantinada kalan annelere çiçek takdim ederek anneler gününü kutladı.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Suudi Arabistan’dan getirilerek 14 günlük karantina sürecini Süleyman Şah Yurdunda geçiren misafirleri ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun selamlarını ileterek, misafirlere çiçek takdim edip anneler gününü kutladı.

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