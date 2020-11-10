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Aktüel Van'da 13 gündür kayıp olan çocuk bulundu
Aktüel

Van'da 13 gündür kayıp olan çocuk bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:11:23 -
Van'da 13 gündür kayıp olan çocuk bulundu

VAN (AA) - Van'da 13 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulunup ailesine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de ihbarda bulunan ailenin çocuklarından iki gündür haber alamadıklarını bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuğun arkadaşları ile görüşmeler yaparak gidebileceği yer, cadde ve sokaklarda arama yapıp, iş yerlerine ait güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 13 gündür kayıp olan H.A, 9 Kasım'da İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir internet kafede bulundu.

Ekipler, sağlık durumu iyi olan çocuğu ailesine teslim etti.

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