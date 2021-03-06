Van ve Hakkari anneleri de nöbette

Van’ın Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya gelen 10 aile, “Artık yeter yakamızdan düşün”, “Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak”, “Van anneleri evlat nöbetinde”, “Çocuklarımızı istiyoruz” yazılı dövizler taşıdı. Aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atarak, İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü. HDP İl Binasındaki partililere tepki gösteren aileler, çocuklarına ise teslim olmaları çağrısında bulundu. Kızı Şilan Dayan’ın kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten anne Atiye Dayan, “Bir anne olarak rica ediyorum. Evlatlarımıza kavuşmamızı sağlasınlar. 6 senedir evladıma kavuşmak için çaba gösteriyorum. Bu yılanların elinden çocuklarımızı kurtarsınlar. Onların eli kalem tutmalı, silah değil” diye konuştu.



Vanlı gazetecilerden annelere destek



Şehirdeki gazeteciler de Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) öncülüğünde, HDP İl Binası önünde bir araya gelerek, annelere destek verdi. Gazeteciler adına basın açıklaması yapan VGC Başkanı Fatih Sevinç, “Biz Vanlı gazeteciler, onlarca yıldır örgüt eliyle bölgede yaşatılan acılara, kayıplara, gözyaşlarına şahitlik ettik. Her bir ölüm ailelerin yüreğine bir kor düşürürken, bu toprakları da bir acı coğrafyasına dönüştürdü. Analarımızın kıymetli mücadelesine bizler de ortak olarak onların yanında olduğumuzu göstermeye geldik” dedi.



Öte yandan; Hakkari’de Cumhuriyet Caddesi’nde 4 haftadır cuma günleri bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle HDP İl Başkanlığına yürüdü. Eşinin kardeşi terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Herkesin PKK’nın gerçek yüzünü görmesini istediklerini belirterek, “Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim” dedi. Aileler, açıklamanın ardından terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak dağıldı.