Van Valisi Emin Bilmez: Taziyelerde toplu yemek yasaklandı

Bilmez, sağlıkçıların sürekli sahada olduğunu, vaka sayılarında azalmanın yaşandığını ve hastanedeki doluluk oranlarının da düştüğünü belirterek, “Normal servis doluluk oranımız yüzde 15, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 30’larda. Ama geçen aylarda bunlar yüzde 90'lara kadar çıkmıştı. Bu rakamları korumak için tedbirleri elden bırakmamamız, mesafe, maske ve hijyen duyarlılığımızı devam ettirmemiz şart. Hava bölgemizde soğuyor ve taziyeler kapalı alanlarda yapılıyor. Taziyelerde toplu yemeği yasakladık. Su ve çay ikram edilebilecek ama toplu yemek yenilmeyecek. Bunun için de güvenlik güçlerimiz özellikle öğle saatlerinde denetimde yapacak” dedi.