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Aktüel Van polisi 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi
Aktüel

Van polisi 35 öğrenciyi sınava yetiştirdi

Van'da motorlu polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yetişmeye çalışan 35 öğrenciye yardımcı olarak sınava zamanında ulaşmalarını sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 17:28:00 - 2022-06-18 17:28:23

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tüm Türkiye’de düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 adayla rekor başvurunun yapıldığı YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Van İl Emniyet Müdürlüğü, ilk oturum TYT’nin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 175 okulda 649 personel görevlendi.

Diğer taraftan, sınav günü trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda 60 ekip ve 8 yaya devriye ekibiyle gerekli tedbirleri aldı.

35 öğrenci sınava yetiştirildi

Emniyet personelleri, Van genelinde sınava yetişmeye çalışan 35 öğrenciye yardımcı olarak, zamanında sınava girmelerini sağlandı. İl Emniyet Müdürlüğünce konuya ilişkin yapılan açıklamada ise “Türk Polis Teşkilatı olarak; vatandaşlarımızın, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her an her yerdeyiz” ifadelerine yer verildi.

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