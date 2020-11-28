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Aktüel Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Aktüel

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:10:12 -
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

VAN (AA) - Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet ve Maraş caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ve zabıta ekipleri, kent merkezinde denetim yaptı.

Vatandaşlar, ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı.

Alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaför ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapandı.

- Muş

Muş'ta esnaf dükkanlarını kapatırken, vatandaşlar da evlerinin yolunu tuttu.

Polis ekipleri, kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda anonslar yaparak saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurdu ve uyarılarda bulundu.

Kent merkezinde denetimler yapıldı.

- Bitlis

Bitlis'te de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı.

Polis ekipleri çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürdü.

- Hakkari

Hakkari'de de polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim yaptı.

Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerini uyararak tedbirlere uyulmasını istedi.

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