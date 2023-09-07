Van-İran sınırına yapılan duvarda sona yaklaşıldı

YASA dışı kaçak geçişlerin engellenmesi için 2 yıl önce Van-İran sınır hattında planlanan 295 kilometrelik beton duvarın 140 kilometresi tamamlanırken, Başkale-İran sınır hattındaki çalışmalar da sürüyor. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ediyor. Kaçak geçişlerin engellenmesi için 2021'de, Van-İran sınır hattındaki 295 kilometrelik bölümdeki çalışmalarda, Çaldıran ve Özalp ilçeleri sınırlarındaki 180 kilometrelik beton duvarın 140 kilometrelik kısmı tamamlandı. Geriye kalan 40 kilometrelik duvar örme çalışmaları ise sürüyor.

BÖLGE MAYINLARDAN DA TEMİZLENİYOR

Başkale-İran sınır hattındaki 125 kilometrelik duvar örme çalışmaları da devam ediyor. 4 metre yüksekliğindeki duvarların üzeri 3 metre jiletli telle örülürken, diğer taraftan da hendekler kazılıyor. Yol ve kulelerin de yapıldığı bölgede yüzlerce personel ve iş makinesiyle çalışmalar sürdürülüyor. Güvenlik duvarı çalışmalarının olduğu yerlerdeki taramalarla da bölge mayınlardan temizleniyor. Öte yandan Özel Hareket polisleri de bölgede önlem alıyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Başkale-İran sınırındaki Sultançayır ve Güllük bölgelerinde devam eden duvar örme çalışmalarını denetledi. Sınır hattında alınan önlemler ve duvar inşaatıyla ilgili firma yetkililerinden bilgi alan Çelik, "Başta terör ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere sınır güvenliğimizin her santiminden sorumlu olan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi