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Van Hooijdonk'tan Fenerbahçelilere duygusal mesaj: Çok özledim

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından mesaj gönderdi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:24
Van Hooijdonk'tan Fenerbahçelilere duygusal mesaj: Çok özledim

Pierre van Hooijdonk, Fenerbahçe Kulübünün resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan videosunda, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, Hollanda'dan size mesajım var. Öncelikle seçimi kazanarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'u tebrik ederim. Onun bu muhteşem kulübe yeniden başarılar kazandıracağına hiç şüphem yok. Fenerbahçe taraftarını çok özledim. Ama şunu bilmelisiniz ki Fenerbahçe her zaman kalbimde yer alacak. Bu yeni kampanyada, takıma, teknik ekibe ve elbette taraftara başarılar dilerim. Büyük Fenerbahçe Kulübünün tarihindeki bu yeni döneme taze bir başlangıç yapalım."

Fenerbahçe Kulübünün "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü"nde açıkladığı sloganı kullanan Van Hooijdonk, "Yeniden Fenerbahçe" diyerek sözlerini tamamladı.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:24
  1. Van
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Koç
  4. 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü
  5. Pierre van Hooijdonk

YORUM YAZ

  • Çakır EfeÇakır Efe32 dk önce
    Hiç terlemeden oynamadan gelen spalileri özlemiştir, kaşalot..!
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