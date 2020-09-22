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Aktüel Van, Hakkari ve Hatay sınırında 127 bin 254 kaçak tablet ile çok sayıda malzeme ele geçirildi
Aktüel

Van, Hakkari ve Hatay sınırında 127 bin 254 kaçak tablet ile çok sayıda malzeme ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:16:33 -
Van, Hakkari ve Hatay sınırında 127 bin 254 kaçak tablet ile çok sayıda malzeme ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında 127 bin 254 kaçak tablet bilgisayar ile çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut kartallarının Van, Hakkari ve Hatay hudut sınır hatlarında yaptığı arama tarama faaliyetlerinde, 127 bin 254 tablet, 19 bin 748 paket sigara, 2 bin 816 kapsül ve 250 krem tıbbi ilaç ile 14 adet cep telefonunun ele geçirildiği belirtildi.

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