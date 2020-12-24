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Aktüel Van Gürpınar'da karda mahsur kalan ambulans ve araçlar belediye ekiplerince kurtarıldı
Aktüel

Van Gürpınar'da karda mahsur kalan ambulans ve araçlar belediye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:43:13 -
Van Gürpınar'da karda mahsur kalan ambulans ve araçlar belediye ekiplerince kurtarıldı

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde karla mücadele ekipleri, kara saplanan ambulans ile araçları kurtararak gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağladı.

Gürpınar Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

11 araç ve 37 personelden oluşan karla mücadele ekibi, belirlenen program kapsamında, ana arter ve sokakların yanı sıra mahalle ve mezra yollarında da kar temizleme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca ihbarlar doğrultusunda gelen taleplere müdahale eden ekipler, Arkboyu Mahallesi'nde mahsur kalan 4 araç ile Yatağan Mahallesi'nde kara saplanan ambulansı kurtardı.

Ekipler, kurtarılan ambulanstaki sağlık ekipleri ile araçlardaki vatandaşların köylere ulaşmalarını sağladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçenin zorlu bir coğrafyaya sahip olduğunu aktaran Tanış, "Yolların kapanmaması ve vatandaşların rahat ulaşımlarını sağlamaları için ekibimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu coğrafyada olumsuz durumların yaşanmaması için teyakkuz halindeyiz. Özellikle gelen ihbarlara ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda karla mücadele çalışmalarında vatandaşlarımızdan asılsız ihbarlarda bulunmamalarını istiyoruz. Çünkü asılsız ihbara giderken gerçek hastalara ulaşmada zaman kaybediyoruz. Bu da mücadelemizi sekteye uğratıyor. Bu anlamda vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

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