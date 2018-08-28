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Van Gölü için Süphan Dağı'na tırmandılar! Zirvede gördükleri manzara şoke etti

Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması ve Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmanan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, 1959 yılında düşen İngiliz uçağının parçalarına rastladı

28 Ağustos 2018 Salı 15:26
Van Gölü için Süphan Dağı'na tırmandılar! Zirvede gördükleri manzara şoke etti

Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek ve Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması için yıllardır çeşitli aktiviteler yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri Süphan Dağı'na dördüncü kez zirve tırmanışı etkinliği düzenledi. Tamamı gönüllülerden oluşan 23 kişilik ekip, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesine ulaştı. Aktivistler zirvede Türk bayrağının yanı sıra 'Başka Van Gölü yok. Van Gölü mavi ve temiz kalsın' yazılı pankart açtı.

Süphan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren aktivistler karla kaplı zirvede, 23 Nisan 1959 yılında düşen İngiliz uçağının motor ve parçalarına da rastladı. Dernek üyeleri ellerindeki cep telefonu kameralarıyla uçak parçalarını çekti.

İçinde 14 mürettebatın bulunduğu uçakta kurtulan olmazken, zorlu bir arama faaliyetinin ardından ekipler günler sonra bölgeye ulaşmıştı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü'ne dikkat çekmek için çıktıkları Süphan Dağı'nda uçak parçalarının bir kısmının buzuların altında kaldığını belirterek, "Uçak parçalarının bir kısmı zirvede bulunan buzulların altında kalmış. Büyük buzulların olduğu kısımda oluşan gölün kurumasıyla uçağın motoru görünüyordu. Süphan Dağı zirvesinde bulunan buzulların yanı sıra bir uçağın parçalarını burada görmek bizleri oldukça şaşırttı. Bu zirvede hem buzulları hem uçak parçalarının açıkça görebildik" dedi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 15:26
  1. Van Gölü
  2. Süphan Dağı
  3. Van Gölü Aktivistleri Derneği
  4. İngiliz uçağı
  5. zirvede şok manzara
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  7. Van

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