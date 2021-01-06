  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı
Aktüel

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 09:50:00 -
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı

VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren az bulutlu olacak.

Yer yer sis ve pus ile kuvvetli buzlanma ve don hadisesinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle doğu ve kuzey yönlerinde hafif zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise 10 ila 30 kilometre hızla esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 7, Van'da 6, Bitlis'te 5 ve Muş'ta sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika gelişmesi: Mısır da anlaşmayı imzaladı!
Dünya

Son dakika gelişmesi: Mısır da anlaşmayı imzaladı!

Mısır, Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 41. Zirvesinde El-Ula Bildirisini imzaladı.

Darbe tehdidinde bulunan İlker Başbuğ'un yalanı ortaya çıktı! Asıl maksatları başka
Gündem

Darbe tehdidinde bulunan İlker Başbuğ'un yalanı ortaya çıktı! Asıl maksatları başka

Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, arşivden çıkardığı belgelerle darbe imasında bulunan İlker Başbuğ'un yalanını ortaya çıkardı. ..
Kazakistan ‘Moskova’nın gözü topraklarımızda’ diyerek ilan etti: Asla izin vermeyeceğiz
Dünya

Kazakistan ‘Moskova’nın gözü topraklarımızda’ diyerek ilan etti: Asla izin vermeyeceğiz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın Kazak topraklarına göz diktiğini ifade ederek Moskova yönetime tepki gösterdi...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay