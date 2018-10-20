Vallecano'yu doğruladı

Al-Nasr'a transfer olan İspanyol forvet Alvaro Negredo, Beşiktaş'tan ayrılış süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İspanya basınından Onda Cero'ya konuşan tecrübeli isim, siyah-beyazlılardan ayrılırken teklif aldığı tek takımın Rayo Vallecano olduğunu söyledi ve şöyle konuştu: