THY- Euroleague
0553 313 94 23

Vallecano'yu doğruladı

Beşiktaş'tan ayrılarak Al-Nasr'a transfer olan Negredo, İspanyol basınına verdiği röportajda Rayo Vallecano'dan teklif aldığını söyledi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:11
Vallecano'yu doğruladı

Al-Nasr'a transfer olan İspanyol forvet Alvaro Negredo, Beşiktaş'tan ayrılış süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İspanya basınından Onda Cero'ya konuşan tecrübeli isim, siyah-beyazlılardan ayrılırken teklif aldığı tek takımın Rayo Vallecano olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

  • Vallecano'dan resmi teklif gelmişti ancak gitmem çok zordu. Çok sevdiğim bir takım ancak maaşımı ödeme konusunda zorlanacaklardı.

(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:11
  1. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Ruhsar Pekcan: Yüzde 300 zam yapan fırsatçıları tespit ettik
    1. Bakan Ruhsar Pekcan: Yüzde 300 zam..
    2. "Suudi Arabistan skandalsız suikastlar..
    3. Abdullah Avcı'dan Arda açıklaması!
    4. Vallecano'yu doğruladı
    5. Sağlığa sinsi düşman 'Radyasyon'
    6. Angela Merkel: Kaşıkçı cinayetinin..
    7. Avcı'dan Arda Turan yorumu
    8. Suudi Arabistan'dan 'Türkiye..
    9. Polenler olağanüstü yarar sağlıyor
    10. İYİ Parti lideri Meral Akşener..
    11. Zeytinyağı nasıl saklanmalı?
    12. Ruslardan çarpıcı açıklama: O isimler..
    13. Kocaeli'de toprağı kazarak oyun..
    14. Kin ve haset kalbi yoruyor
    15. Erdoğan: Ülkemizi can evinden..
    16. Norovirüsler mide nezlesine sebep oluyor
    17. Hafızlık için geç kalmadınız
    18. Rusya'dan flaş açıklama: 90 bin..
    19. 'Öğrenci Andı' üzerinden cehalet..
    20. İşte dünyanın en önemli reçetesi
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?