Vallecano'yu doğruladı
Beşiktaş'tan ayrılarak Al-Nasr'a transfer olan Negredo, İspanyol basınına verdiği röportajda Rayo Vallecano'dan teklif aldığını söyledi.20 Ekim 2018 Cumartesi 20:11
Al-Nasr'a transfer olan İspanyol forvet Alvaro Negredo, Beşiktaş'tan ayrılış süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İspanya basınından Onda Cero'ya konuşan tecrübeli isim, siyah-beyazlılardan ayrılırken teklif aldığı tek takımın Rayo Vallecano olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:
- Vallecano'dan resmi teklif gelmişti ancak gitmem çok zordu. Çok sevdiğim bir takım ancak maaşımı ödeme konusunda zorlanacaklardı.
(Yeni Şafak)
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