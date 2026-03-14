Valizinden binlerce canlı karınca çıktı!

Kenya’da bir Çin vatandaşı, valizinde iki binden fazla canlı karınca kaçırmaya çalışırken yakalandı. Olay, başkent Nairobi’deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı’nda (JKIA) yapılan rutin güvenlik kontrolü sırasında ortaya çıktı.

Yetkililer, 27 yaşındaki Zhang Kequn’un bagajında 2 bin 238 canlı bahçe karıncası bulunduğunu açıkladı. Savcı Allen Mulama, karıncaların 1.948’inin deney tüplerine yerleştirildiğini, geri kalanının ise yumuşak kağıt mendillere sarılarak saklandığını belirtti.

Reuters’ın incelediği resmi belgelere göre, göçmenlik yetkilileri Zhang’ın pasaportuna daha önce Kenya’da bir yıl önce tutuklanmaktan kaçtığı gerekçesiyle “yakalama uyarısı” koymuştu.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) mahkemeye yaptığı başvuruda soruşturmanın sürdüğünü ve Zhang’dan ele geçirilen iPhone ile MacBook’un incelendiğini bildirdi.

Savcılığa göre Zhang, karıncaları kendisine temin ettiğini iddia ettiği üç kişinin adını verdi, ancak bu konuda kamuoyuna açıklama yapmadı. Yetkililer ayrıca Kenya’dan gönderilen benzer bir karınca sevkiyatının aynı hafta Bangkok’ta da ele geçirildiğini duyurdu.

Kenya’da karınca kaçakçılığı ilk kez yaşanmıyor. 2025 yılında, Kenya’dan 5.440 dev Afrika hasatçı kraliçe karıncasını kaçırmaya çalışan iki Belçikalı, bir Vietnamlı ve bir Kenyalı kişi başı 7.700 dolar para cezasına çarptırılmıştı.

2023 yılında ise üç kişi 2.321 dolar değerinde hasatçı karıncayı Fransa’ya kaçırmaya çalışırken yakalanmıştı.

Bu vakalarda ele geçirilen Messor cephalotes türü karıncalar, karmaşık koloni kurma özellikleri ve sosyal davranışları nedeniyle egzotik evcil hayvan pazarında oldukça değerli kabul ediliyor.