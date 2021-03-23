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Aktüel Valilikten vatandaşlara kritik uyarı
Aktüel

Valilikten vatandaşlara kritik uyarı

Kastamonu Valiliği, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlara ziyaretlerden ve kalabalık ortamlardan uzak durulması uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 18:22:00 -
Valilikten vatandaşlara kritik uyarı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan son haftalık verilere göre 100 binde 197,41 vaka görülen kentte Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, mutasyonlu virüsün hızla yayılmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşlardan salgının seyrini düşürmek için komşu, akraba, hasta, taziye gibi ziyaretler ile mevlit, özel gün kutlamaları, toplu yemekler, arkadaş buluşmaları ve toplu etkinliklere ara vermeleri istendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan iller arasında Kastamonu'nun da bulunduğunu kaydetmişti.

 

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