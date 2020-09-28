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Gündem Valilik duyurdu: 15 gün süreyle kısıtlandı
Gündem

Valilik duyurdu: 15 gün süreyle kısıtlandı

Tunceli Valiliği ölümcül koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle kısıtlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:47:00 -
Valilik duyurdu: 15 gün süreyle kısıtlandı

Çin'in Wuhan eyaletinde başlayarak tüm dünyaya hızla yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor.

Son günlerde artış gösteren koronavirüs vakaların ardından 81 ilde yeni tedbirler uygulamaya sokuldu.

Tunceli Valiliğinden eylem ve etkinliklere 15 gün kısıtlama

Bu kapsamda Tunceli'den de bir kısıtlama haberi geldi. Konuya ilişkin açıklama Tunceli Valiliği'nden yapıldı.

Valilik yazılı açıklaması ile; kentte yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle kısıtlandığını duyurdu.

İşte Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklama:

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