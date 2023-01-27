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Aktüel Valilik duyurdu: 15 gün boyunca yasaklandı
Aktüel

Valilik duyurdu: 15 gün boyunca yasaklandı

Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün boyunca yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 21:51:00 -
Valilik duyurdu: 15 gün boyunca yasaklandı

Siirt Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine yönelik devam eden operasyon ve ülkede son zamanlarda meydana gelen terör eylemleri göz önünde bulundurularak, olası yasa dışı eylemler önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla önlem alındığı belirtildi.

Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programların karar kapsamı dışında kaldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında il geneli her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 30 Ocak saat 00.01'den 13 Ocak saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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