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Gündem Valilik açıkladı! Tunceli'de operasyon
Gündem

Valilik açıkladı! Tunceli'de operasyon

Tunceli'de terör örgütüne yönelik 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda tespit edilen 3 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 20:57:00 -
Valilik açıkladı! Tunceli'de operasyon

Tunceli'de terör örgütüne yönelik 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda tespit edilen 3 sığınağın imha edildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin kırsalında yürütülen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında 3 sığınak tespit etti.

Sığınaklar, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

Bölgede, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.

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