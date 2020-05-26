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Aktüel

Validen "büyükleriyle görüntülü bayramlaşma" isteyen çocukların talebi yerine getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 15:45:04 -
Validen "büyükleriyle görüntülü bayramlaşma" isteyen çocukların talebi yerine getirildi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kocaeli'de oturan iki kardeşin, kentte yaşayan dedesi ve anneannesiyle görüntülü bayramlaşma istediğini gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan Zeynep (12) ve Aziz Oskan (10) kardeşler, Bilecik'e bağlı Yeniköy'de oturan 70 yaşındaki İsmail ve 68 yaşındaki Emine Durmaz ile görüntülü görüşme isteğini, Vali Şentürk'e iletti.

Çocuklar, Şentürk'e yazdıkları mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Vali amca, ben ailemle Kocaeli'de yaşıyorum. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Sizden bir ricam var. Dedem ve anneannem Yeniköy'de yaşıyor. Biz hafta sonları ve okullar tatil olduğunda veya bayramda onları ziyarete gidiyorduk. Bu bayram hepimiz evdeyiz. Ben ve ablam dedemi ve anneannemi çok özledik. Onlar internet kullanmayı bilmiyor. Köyde onlara çok fazla gidecek kimse yok. Onları 2 dakikada olsa görüntülü olarak görmek istiyorum. Annem bayram harçlığı verdi. Onlarla kaç dakika görüşürsem internet parasını öderim. Size söz, gelirken pişmaniye getiririm, ziyaret ederim."

Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Yeniköy'e giderek çocukların talebini yerine getirdi. Zeynep ve Aziz Oskan, yaptıkları görüntülü görüşmede, büyüklerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İsmail ve Emine Durmaz çifti de Vali Şentürk'e teşekkür etti.

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