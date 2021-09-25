Vali/Belediye Başkan V. Hacıbektaşoğlu, “Daha yaşanabilir Siirt için çalışıyoruz”

Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi tarafından yapım inşaatı hızla devam eden Hz. Fakirullah (Güres) Caddesi iyileştirme çalışmalarını sabahın erken saatlerinde inceleyerek, denetimlerde bulundu.

Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt’in sosyal, ekonomik ve kültür yaşamına değer katacak, ‘Hz. Fakirullah Caddesi (Güres) Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nde sona doğru yaklaşıldığını, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Hedeflerinincaddesinin bir an önce Siirtlilerin hizmetine sunmak olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, Kentin vizyon projesi olan Güres caddesi alt yapı ve yenileme çalışmaları sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın gösterdikleri sabır ve hoşgörüden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Kentin sosyal, ekonomik, kültür ve sanat yaşamına çok büyük bir değer katacak olan caddenin biran önce tamamlanması için çalışmaların hızlandırıldığına dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, “Daha yaşanılabilir bir Siirt için gece gündüz demeden çalışmalarımız devam edecektir.” diye konuştu.

ESNAFLARIN GÖRÜŞ VE ÖNERLERİ BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR

Güres caddesinde esnaf ve vatandaşlarla da görüşen Vali Hacıbektaşoğlu, esnaflara bol kazanç dileyerek, devlet olarak her zaman esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt'i daha yaşanır bir kent haline getirmek amacıyla vatandaşların görüş ve önerileri bizim için değerlidir, önemlidir. " diyerek sözlerini tamamladı.