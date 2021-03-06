Vali Yerlikaya: İstanbul’da hedefimiz ‘mavi kategori’

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başladı. Dünyanın 14’üncü büyük kenti olan İstanbul’da bir yıldır salgınla mücadele ettiklerini belirten Yerlikaya, “Ülkemizde ve İstanbul’da güçlü bir sağlık sistemimiz var. Bu mücadeleyi kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve tüm ekipler olarak hep birlikte verdik. Vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar ile Kontrollü Normalleşme Dönemine geçildiğini anımsatan Yerlikaya, bu yeni süreçte “Dinamik Denetim Modeli” ile denetimlerin hayatın her alanında artarak devam ettiğini vurguladı.



İstanbul’umuzun salgını yenmesi için çalışacağız



Başta yeme-içme yerleri, toplu ulaşım araçları, sosyal ve kültürel mekanlar olmak üzere bütün işletmeleri ziyaret ederek, salgın önlemlerine riayet edilmesi için tavsiyelerde bulunduklarını aktaran Yerlikaya, “Şehrimizi en düşük risk grubu olan mavi kategoriye ulaştırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Uyum içinde, el ele vererek İstanbul’umuzun salgını yenmesi için çalışacağız. Turuncu kategori şehrimize yakışmıyor. Boğaz’ımız gibi İstanbul masmavi renge bürünmeli. İstanbul’da hedefimiz mavi kategori. Bu hedefimiz, işleri sıkı tutarak ve kurallara uyarak gerçekleşebilir” dedi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mavi kategorinin hedeflendiğini, hem tanıtmanın hem anlatmanın hem de uyarmanın bütün yöneticilerin vazifesi olduğunu ifade etti.



İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner’in birer sunum gerçekleştirdiği toplantı, belediye başkanları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.