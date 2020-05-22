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Vali Soytürk’ ün Ramazan Bayramı mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:34:02 -
Vali Soytürk’ ün Ramazan Bayramı mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Recep Soytürk, Ramazan Bayramına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, "Mübarek Ramazan Ayı’nı geride bırakmanın hüznünü yaşayarak, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan, milletimizin ve toplumsal hayatımızın en güzel ve anlamlı günlerini içeren Ramazan Bayramına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren, millet olma iradesini ve kardeşliği en üst düzeyde hissettiren, kırgınlıkları unutturan bayramlar, mutluluk ve huzur dolu bir iklim meydana getirmeleriyle inanç ve kültür medeniyetimizin en temel unsurlarındandır. İnsanımızı öteden beri birlikte tutan ve güçlü kılan bu müstesna bayram günlerinin birleştirici ve manevi gücünün, bizleri yeni ufuklara taşıyacağına olan inancım tamdır.Bu özel günlerde kendi mutluluklarımızla birlikte, yapacağımız yardımlarla çevremizde ki insanlarında yaşamlarına bir nebzede olsa mutluluk katmak bu bayrama ayrı bir anlam katacağı şüphesizdir.Bu bağlamda, Ramazan Bayramı’nda yakınlarımıza, dostlarımıza, komşularımıza, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza, şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize vereceğimiz bir güzel mesaj ve göstereceğimiz bir içten sevgi aramızdaki mesafeleri kapatacak ve gönüllerimizi birleştirecektir” ifadelerine yer verdi.


Vali Soytürk, mesajında, "Vatandaşlarımızın bayramını huzur ve güven içinde geçirmeleri için gerekli olan her türlü tedbir ve önlemler ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak alınmaktadır. Bayram süresince görevi başında olan tüm güvenlik, sağlık, zabıta ve itfaiye personeli başta olmak üzere tüm çalışanlara ve güzide İlimizin asayiş ve huzurunun sağlanmasına katkıda bulunan duyarlı vatandaşlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.Bayramın, İslam aleminin ve aziz milletimizin sevinç ve kardeşliğine vesile olması temennisiyle; özellikle geçirdiğimiz süreç içerisinde İlimizde görev yapan başta sağlık personellerimiz ve güvenlik güçlerimiz olmak üzere adli, askeri ve sivil erkânın, tüm kamu personelinin, vatani görevini yapan askerlerimizin, özel sektör yönetici ve çalışanlarımızın, basın mensuplarımızın ve saygıdeğer Kilis halkının bayramlarını en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” ifadelerin ikullandı.

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