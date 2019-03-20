Vali şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, ABD’nin Las Vegas şehrinde başlayan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda kilosunda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan halter sporcusu Yusuf Fehmi Genç’i makamında kabul ederek altınla ödüllendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Halter Federasyonu’nun desteği ile ‘halterde yeni yeteneklerin keşfedilmesi’ amacıyla başlatılan eğitim programı kapsamında Ünye ilçesinden Yusuf Fehmi Genç, 08-15 Mart 2019 tarihleri arasında Amerika Las Vegas şehrinde yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’na katılarak, 61 kg kategorisinde silkmede 146 kg kaldırarak dünya şampiyonu oldu. Genç, ayrıcakoparmada 108 kg kaldırarak dünya 3.sü, toplamda 254 kg kaldırarak dünya 2.si olmayı başardı.

146 kg kaldırışı ile silkmede Türkiye ve Avrupa rekoru kıran Ordu Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Yusuf Fehmi Genç’i tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Seddar Yavuz, ”Ülkemiz ve şehrimiz Yusuf’la gurur duydu. Ay-yıldızlı al bayrağımızı temsil etmek, onu göklerde dalgalandırmak, ayrı bir gurur olsa gerek hem senin için hem de bizim için. Emeği geçen antrenör ve spor teşkilatımızı da ayrıca kutluyorum” dedi ve genç sporcuya başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

Halter sporuna 3 yıl önce başladığını söyleyen Yusuf Fehmi Genç, destekleri ve yakın ilgisi dolayısıyla Vali Seddar Yavuz’a teşekkürlerini sundu. Ziyarette, Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ile şampiyon sporcunun antrenörü ve Halter İl Temsilcisi Cumali Tekin de hazır bulundu.