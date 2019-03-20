0553 313 94 23

Vali şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, ABD’nin Las Vegas şehrinde başlayan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda kilosunda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan halter sporcusu Yusuf Fehmi Genç’i makamında kabul ederek altınla ödüllendirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 22:01
Vali şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, ABD’nin Las Vegas şehrinde başlayan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda kilosunda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan halter sporcusu Yusuf Fehmi Genç’i makamında kabul ederek altınla ödüllendirdi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Halter Federasyonu’nun desteği ile ‘halterde yeni yeteneklerin keşfedilmesi’ amacıyla başlatılan eğitim programı kapsamında Ünye ilçesinden Yusuf Fehmi Genç, 08-15 Mart 2019 tarihleri arasında Amerika Las Vegas şehrinde yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’na katılarak, 61 kg kategorisinde silkmede 146 kg kaldırarak dünya şampiyonu oldu. Genç, ayrıcakoparmada 108 kg kaldırarak dünya 3.sü, toplamda 254 kg kaldırarak dünya 2.si olmayı başardı.


146 kg kaldırışı ile silkmede Türkiye ve Avrupa rekoru kıran Ordu Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Yusuf Fehmi Genç’i tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Seddar Yavuz, ”Ülkemiz ve şehrimiz Yusuf’la gurur duydu. Ay-yıldızlı al bayrağımızı temsil etmek, onu göklerde dalgalandırmak, ayrı bir gurur olsa gerek hem senin için hem de bizim için. Emeği geçen antrenör ve spor teşkilatımızı da ayrıca kutluyorum” dedi ve genç sporcuya başarılarının daim olması temennisinde bulundu.


Halter sporuna 3 yıl önce başladığını söyleyen Yusuf Fehmi Genç, destekleri ve yakın ilgisi dolayısıyla Vali Seddar Yavuz’a teşekkürlerini sundu. Ziyarette, Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ile şampiyon sporcunun antrenörü ve Halter İl Temsilcisi Cumali Tekin de hazır bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 22:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sancaktepe’de korkutan depo yangını
    1. Sancaktepe’de korkutan depo yangını
    2. Zeybekci ‘İzmir Kültür ve Sanat..
    3. İnegöl’de polis çok sayıda silah ele..
    4. "Bunların belediyecilik karneleri..
    5. Amasya’da Erdoğan heyecanı
    6. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    7. Adıyaman'da kaçak akaryakıt operasyonu
    8. Karaman’da koyun hırsızlığına karışan..
    9. BBP'nin Turgutlu mitingi
    10. "Kudüs benim için kırmızı çizgidir"
    11. Fenerbahçe Beko'da gözler, CSKA..
    12. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki..
    13. Washington Post'tan kiliselerdeki..
    14. Vali şampiyon sporcuyu ödüllendirdi
    15. ABD, BM'nin Meksika sınırına ziyaret..
    16. Kağıthane’de elektrik direğinde..
    17. "Spekülasyon yaparak tüketicimize..
    18. Cudi Dağı’nda teröristlere ait..
    19. Fenerbahçe'den taraftarlara bağış..
    20. Eski Galatasaraylı Tudor'un yeni..
    21. Bakan Selçuk, Ege’nin en büyük engelli..
    22. Bakan Pekcan: “Kadınlara 200 milyon..
    23. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    24. "İran üzerindeki baskı işe yarıyor"
    25. "ABD ile Pakistan yetkilileri yakında..
    26. İstanbul'u kana bulayacaktı! O DAEŞ'li..
    27. İnsanlık bitmiş dedirten olay!..
    28. Putin, Nazarbayev’e teşekkür etti
    29. FED'in kararı sonrası dolardan ilk..
    30. MGK Toplantısı
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar