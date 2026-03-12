Vali Murat Duru'dan POMEM öğrencilerine anlamlı ziyaret

Ziyaret kapsamında Merkez Müdürü Naim Cengiz’den eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Murat Duru, iftar öncesinde öğrencilerle sohbet etti. Özellikle kadın polis adaylarına yönelik motive edici mesajlar veren Vali, "Türk kadınının azmi ve iradesi tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelmiştir. Şuna yürekten inanıyorum: Türk kadını her şeyi başarabilir. Bunun için süper güçlere değil, kendine inanmasına ihtiyaç vardır" dedi.

Polis adaylarına "Sadakatiniz daima devletimize, milletimize ve kutsal yemininize olsun" sözleriyle seslenen Vali Murat Duru, öğrencilerin gözlerindeki inanç ve kararlılıktan duyduğu gururu dile getirerek, "Ay yıldızlı al bayrağın gölgesi üzerinizden hiç eksik olmasın" temennisiyle konuşmasını tamamladı.