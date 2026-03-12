  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Vali Murat Duru'dan POMEM öğrencilerine anlamlı ziyaret
Aktüel

Vali Murat Duru'dan POMEM öğrencilerine anlamlı ziyaret

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Vali Murat Duru'dan POMEM öğrencilerine anlamlı ziyaret

Vali Murat Duru, Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi’ni (POMEM) ziyaret ederek polis adayı öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Merkez Müdürü Naim Cengiz’den eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Murat Duru, iftar öncesinde öğrencilerle sohbet etti. Özellikle kadın polis adaylarına yönelik motive edici mesajlar veren Vali, "Türk kadınının azmi ve iradesi tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelmiştir. Şuna yürekten inanıyorum: Türk kadını her şeyi başarabilir. Bunun için süper güçlere değil, kendine inanmasına ihtiyaç vardır" dedi.

Polis adaylarına "Sadakatiniz daima devletimize, milletimize ve kutsal yemininize olsun" sözleriyle seslenen Vali Murat Duru, öğrencilerin gözlerindeki inanç ve kararlılıktan duyduğu gururu dile getirerek, "Ay yıldızlı al bayrağın gölgesi üzerinizden hiç eksik olmasın" temennisiyle konuşmasını tamamladı.

Yorumlar

alperen

AK Parti kadını sokağa dökmek için canhıraş çalışıyor..Bu lakiklerin niye tepindiğini anlamak zor..Yapabilecekleri her şeyi yapıyor AK Partisi..Sadece biraz İslami rutuj yapıyor,o da laikliğin demokratlığın gereği....
x

