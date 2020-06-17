Vali Köşger’den ATB’ye veda ziyareti

Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliği’ne atanan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Ticaret Borsası’na veda ziyaretinde bulundu.

Vali Köşger’i Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Cengiz Ülgen Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Günaydın ve Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri Ali Çevik, Erkan Aslan, Mehmet Ali Avcu ve Adem Türkmen ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur yaptığı konuşmada, 2017 yılından bu yana uyum içerisinde çalıştığımız valimizin Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusu yapılan Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje kapsamında desteklenen Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu çalışmaları ile Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde ilan edilen “Aydın Memecik Zeytinyağı” çalışmalarında emeği çok büyüktür. Değerli valimize yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyor, ilimize verdiği tüm hizmet ve desteklerden dolayı şahsım ve Aydın Ticaret Borsası üyeleri adına teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz Selim Köşger Aydın’da görev yaptığı süreçte koordine ve uyum içerisinde çalıştığı Aydın Ticaret Borsası’na teşekkür etti.

Ziyaret sonrasında Aydın Ticaret Borsası tarafından Vali Yavuz Selim Köşger’e Aydın iline verdiği hizmet ve destekler için plaket ve Aydın İnciri takdim edildi.