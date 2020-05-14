  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Deniz, alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu

Forum Magnesia AVM’yi ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaları denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:21:42 -
Vali Deniz, alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu

Forum Magnesia AVM’yi ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaları denetledi.


Korona virüs (Covid-19) kapsamında geçici süreliğine kapatılan alışveriş merkezleri pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başladı. Vali Ahmet Deniz de, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy eşliğinde Forum Magnesia Alışveriş Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İl Hıfzı Sıhha Kurulunun virüsün yayılmasını önlemek amacıyla aldığı tedbirleri denetleyen Vali Deniz, AVM yönetiminden bilgi aldı. Alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasını isteyen Vali Deniz, vatandaşlarında sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda tedbiri elden bırakmamasını istedi. Alışveriş merkezlerinin açılması sebebiyle farklı illerde yaşanan olumsuz görüntülerin Manisa’da yaşanmadığını belirten Vali Deniz, vatandaşların bu konuda gösterdiği hassasiyetin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı