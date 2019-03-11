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Vali Deniz, Aigai antik kentinde incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz 2019 kazı sezonu öncesi Yunusemre ilçesi Köseler Mahallesindeki Aigai Antik kentinde ve yapımı devam eden Manisa Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:39
Vali Deniz, Aigai antik kentinde incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz 2019 kazı sezonu öncesi Yunusemre ilçesi Köseler Mahallesindeki Aigai Antik kentinde ve yapımı devam eden Manisa Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin’den bilgi alan Vali Deniz, "Anadolu’nun her tarafında olduğu gibi Manisamız da bir açık hava müzesi. Gerçek anlamda müthiş tarihi değerleri var. Bu değerleri gün yüzüne çıkarmak lazım” dedi.


Ziyarette Vali Deniz’e İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile Köseler Mahalle Muhtarı Arif Koç eşlik etti. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin tarafından antik kentin girişinde karşılanan Vali Deniz, Aigai kazı alanına giden, antik yol, antik dükkanlar, kale surları ve tiyatro alanında incelemelerde bulundu. Vali Deniz, antik kent kazı çalışmalarının son durumu hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin’den bilgi aldı.


İncelemenin ardından değerlendirmede bulunan Vali Deniz, yapılan çalışmaların önemli olduğunu vurgulayarak, “Anadolu’nun her tarafında olduğu gibi Manisamız da bir açık hava müzesi. Gerçek anlamda müthiş tarihi değerleri var. Bu değerleri gün yüzüne çıkarmak lazım.” dedi.


Manisa’nın sanayi şehri olmasının yanında tarih ve kültür şehri olduğunu da ifade eden Vali Deniz, Manisa’nın gerçek anlamda turizm destinasyonu olacak bir şehir olduğunu ve bunların gün yüzüne çıkarılması adına ilgili bakanlıklardan gerekli desteği alıp buradaki turizmi daha da canlandırma hedefinde olduklarını ifade etti.



Daha fazla sponsor bulunursa antik yol açılacak


Milattan önce 700 yıllarında kurulan bölgede 1000 yıl süren bir hayat olduğunu ifade eden Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, “Kenti ortaya çıkarmak için kazı çalışmaları 2004 yılında başladı. 2019 yılı kazı çalışmaları Haziran-Temmuz aylarında başlayacak ama ön hazırlık yapıyoruz. Kazı çalışmalarına geçen yıllarda kaldığımız Athena kutsalında devam etmeyi düşünüyoruz. Eğer daha fazla sponsorluk imkanı bulursak kentin antik yollarını açmak için bazı planlarımız var” dedi.



Vali Deniz, Köseler Mahallesinde vatandaşlar ile buluştu


Aigai Antik Kentinde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, Yuntdağı Köseler Mahallesinde kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.


İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin ve Köseler Mahalle Muhtarı Arif Koç ile birlikte kahvehaneye giden Vali Deniz burada vatandaşları dinledi ve bir süre sohbet etti.


Köseler Mahalle Muhtarı Arif Koç ve vatandaşlar da Vali Ahmet Deniz’in kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.



Manisa Müze inşaatını da inceledi


Vali Ahmet Deniz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek Yunusemre İlçesinde inşaatı devam eden Manisa Müzesinde de incelemelerde bulundu.


Ziyarette İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile birlikte inşaatı gezip inceleme yapan Vali Deniz, bina inşaatında gelinen son durum hakkında bilgi aldı.


Sudak, 10 bin metrekare alana yapılacak binanın, 7 bin 500 metrekare kapalı alandan oluştuğunu, 2020 ocak ayında tamamlanması öngörülen Manisa Müze binası inşaatının Ekim 2019’da bitirilmesinin hedeflendiğini aktardı.


Vali Ahmet Deniz de tarımı, sanayisi ve sahip olduğu turizm potansiyeli ile önemli bir il olan Manisa’da yapılan yeni müzenin önemli bir ihtiyacı gidereceğini belirterek, inşaatın hedeflendiği şekilde bitirilmesini ve bir an önce Manisa turizmine kazandırılmasını istedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:39
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