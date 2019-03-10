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Vali Demirtaş, "Komşu Köyün Delisi"ni izledi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş Okul Merkezli Sosyal Kalkınma Projesi dahilinde lise öğrencileri tarafından hazırlanan “Komşu Köyün Delisi” isimli tiyatro oyununu izledi.

10 Mart 2019 Pazar 11:16
Vali Demirtaş, "Komşu Köyün Delisi"ni izledi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş Okul Merkezli Sosyal Kalkınma Projesi dahilinde lise öğrencileri tarafından hazırlanan “Komşu Köyün Delisi” isimli tiyatro oyununu izledi. Vali Demirtaş, “Mutlu, başarılı, dünyayı okuyabilen, kendine güveni tam bir neslin yetiştirilmesi hedefiyle hazırladığımız Okul Merkezli Sosyal Kalkınma Projesi kapsamında böyle bir etkinliğin yapılması mutluluk verici” dedi.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, Okul Merkezli Sosyal Kalkınma Projesi dahilinde Barbaros İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Komşu Köyün Delisi” isimli tiyatro gösterimini izledi.


Ramazanoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşen tiyatro gösteriminin sonunda bir açıklama yapan Vali Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı ile Adana’yı çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimine hitap eden medeni, yaşanılabilir, güvenilir bir kente dönüştürmeyi amaçladıklarını ifade etti.


Mutlu, başarılı, dünyayı okuyabilen, kendine güveni tam bir neslin yetiştirilmesi hedefiyle Okul Merkezli Sosyal Kalkınma Projesi hazırladıklarını dile getiren Vali Demirtaş, çocuklar ve gençlerin sosyo-kültürel gelişimlerine yönelik faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, “Güney Adana Kalkınma Programımız kapsamında böyle bir etkinliğin yapılması mutluluk verici. Ben öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.


Komşu Köyün Delisi oyununu Vali Demirtaş’ın yanı sıra eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve velileri izledi.


Program sonunda Vali Demirtaş, öğrenci ve öğretmenlere katkılarından dolayı plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:16
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