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Kadın - Aile Vali Çelik, KADES uygulamasını denedi
Kadın - Aile

Vali Çelik, KADES uygulamasını denedi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde KADES uygulamasını denedi. Vali Çelik, ihbar sonrası 3 dakika içinde AVM’ye gelen polis ekiplerini tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 21:48:00 - 2021-11-25 21:59:25
Vali Çelik, KADES uygulamasını denedi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında vatandaşları bilgilendirdi. KADES tanıtım stantlarını ziyaret eden Vali Ali Çelik, ekiplerden bilgiler aldı.

Ziyarette, KADES uygulamasının işleyişi de denendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, KADES butonuna basarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri, ihbarın yapılmasının ardından kısa sürede AVM’ye geldi.

Kısa sürede gelen polis ekiplerine teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Ekiplerimiz 3 dakikada geldi. Duyarlılık üst seviyede. Vaka analizlerimizi incelediğimizde 3 ila 5 dakika içinde olay yerine intikal edilerek soruna hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. En büyük isteğimiz tüm kadınların KADES uygulamasını telefonlarına indirmeleri. Kendilerine olmasa dahi çevrelerinde şahit oldukları olayları kolluk birimlerine iletmeleri. Kadına şiddete hayır diyoruz. Canın olduğu yerde bir sayısı bile fazla. Sıfır toleransla mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

 

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