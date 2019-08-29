Vali Çakacak, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünü (EOSB) ziyaret eden Vali Özdemir Çakacak, EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Küpeli, Eskişehir’deki sanayileşmenin son yıllarda ivme kazandığını belirterek, Vali Çakacak’a yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Yönetim kurulu olarak Eskişehir sanayisinin gelişmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Küpeli, EOSB olarak herkesle ve her kesimle işbirliği içerisinde olduklarını belirtti. Özellikle mesleki eğitime önem verdiklerini söyleyen Başkan Küpeli, bu doğrultuda kaliteli insan gücünün karşılanabilmesi amacıyla 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak olan 900 öğrenci kapasiteli Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında Vali Çakacak’ı bilgilendirdi.

Eskişehir’i daha ileriye taşıyacak projelerin önümüzdeki dönemlerde daha da değer kazanacağını, bu anlamda eğitim ve sanayinin öneminin bir kat daha arttığını, Türkiye’nin ve Eskişehir’in gelişiminde sanayinin lokomotif konumunda olması gerektiğini vurgulayan Vali Çakacak, verdiği bilgiler için Başkan Küpeli’ye teşekkürlerini iletti.