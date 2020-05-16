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Vali Çağatay ve Başkan Tanğlay’dan Bitlis TV’ye ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile birlikte yeni açılan Bitlis TV’yi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:02:52 -
Vali Çağatay ve Başkan Tanğlay’dan Bitlis TV’ye ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile birlikte yeni açılan Bitlis TV’yi ziyaret etti.


Vali Oktay Çağatay, beraberindeki Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile birlikte yeni açılan Bitlis TV’yi ziyaret etti. Şuan test yayınları devam eden ve çok kısa bir süre sonra normal yayına geçecek olan Bitlis TV ile ilgili Belediye Başkanı Tanğlay ve yetkililerden bilgi alan Vali Oktay Çağatay, Bitlis TV’nin ile ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Bitlisi, kültürüyle, tarihiyle, doğa güzellikleriyle en iyi şekilde dünyaya tanıtmak için böyle bir televizyon yayınına çok ihtiyaçlarını olduğunu belirten Vali Çağatay, Bitlis TV’nin kurulmasında emeği olan herkese teşekkür edip Bitlis TV ailesine yayın hayatında başarılar diledi.

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