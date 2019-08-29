0553 313 94 23

Vali Bektaş, “Milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz”

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümünü kutladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
Vali Bektaş, “Milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz”

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümünü kutladı.


Vali Bektaş, mesajında şöyle dedi:


“Bir kahramanlık destanı olan ve tarihte yerine alan Kurtuluş Savaşımızın en önemli dönüm noktalarından sayılan 30 Ağustos Zaferinin 97’nci yıldönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Asil Türk Milleti tarih boyunca özgürlük ve bağımsızlığından asla taviz vermemiş, her ne suretle olursa olsun ilke ve değerlerinden asla vazgeçmemiştir. Yokluklar içindeki milletimiz ve kahraman ordumuz; büyük bir azim, cesaret ve kararlılık sergileyerek vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak, yurdumuzu bölüp parçalamak isteyen yabancı devletlerin işgal ve hükümranlğına son vermek amacıyla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevk ve idaresinde başlatılan kurtuluş savaşıyla büyük bir destan yazmış, emperyalist güçler dize getirilmiştir. Millî Mücadelemizin son aşaması olarak görülen ve Atatürk’ün liderliğinde başlatılan her safhası eşsiz fedakârlık örneği ve kahramanlıklarla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı da tarihimizin en önemli savaşlarından birisi olmuş, milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi ile bir milletin vatan söz konusu olduğunda neleri başarabileceği tüm dünyaya gösterilmiştir. 30 Ağustos Zaferi aydınlık yarınlarımızın habercisi olmuş, büyük ve temelleri sağlam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolunu açmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahraman ordumuzun büyük cesaret, özveri ve inancı sayesinde zaferle taçlandırılan kurtuluş savaşıyla bizlere büyük bir devlet ve aydınlık bir gelecek armağan edilmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk olmak üzere yakın silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrundacanını feda aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, asil milletimizin vesaygıdeğer Zonguldak HalkımızınZafer Bayramını en içten duygularıma kutluyor, saygılar sunuyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman Belediyesinden yeni park yapımı
    1. Karaman Belediyesinden yeni park yapımı
    2. Sakarya’nın temizliğine hükümlülerden..
    3. Hükümet harekete geçti! 33 adımlık..
    4. Muğla'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    5. Dünyanın en iyi drift pilotları..
    6. Adana’da hükümlüler 45 ton atık topladı
    7. KMÜ, yeni öğrencilerini bekliyor
    8. AİÇÜ’de BESYO sınavları canlı..
    9. Ricardo Quaresma kimdir? Ricardo..
    10. Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
    11. Başkan Bozkurt’un 30 Ağustos mesajı
    12. Hanımeli Pazarı’na büyük ilgi
    13. KONESOB Başkanı Karabacak: "Şanlı..
    14. Bakan Kasapoğlu: “Sonuçlar internet..
    15. Eleşkirt’te memur ve işçiler parke..
    16. TÜRKAV yönetiminden MHP’ye ziyaret
    17. Kütüphane sokağa indi
    18. Golbolde hedef Avrupa şampiyonluğu
    19. Yeni Malatyaspor’da Alanyaspor mesaisi..
    20. Gemlik’te korkutan yangın
    21. 2019 KPSS sınav sonuçları açıklandı!
    22. Başkan Ataç’ın 30 Ağustos mesajı
    23. Hanelerin ulaştırma harcamalarında..
    24. Kars’ta denetimli serbestlik..
    25. Karacoşkun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    26. Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan’da
    27. Kahramankazan TOKİ 334 konutları ne..
    28. Gary Medel, Bologna'da
    29. Bakan Pekcan "İhracat Ana Planı"nı..
    30. "Leyla için elimizden geleni yapacağız"
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı