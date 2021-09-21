Vali araya girdi husumet sona erdi! Bu sefer barış kazandı

Beldede bir yıl önce yolcu taşımacılığı nedeniyle çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavga nedeniyle Büyüksu ve Eraslan aileleri arasında husumet başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve bazı kanaat önderleri, yaptıkları görüşmelerle ailelerin arasındaki husumetin son bulmasını sağladı.



Taraflar, bir evin bahçesinde düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi. İlçe Müftüsü Erol Kılıç’ın okuduğu duanın ardından konuşan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, huzurun önemine vurgu yaptı. Nerede olursa olsun herkesin huzursuzluktan rahatsız olduğunu belirten Özdemir, “Tek isteğim, bu barışın kalıcı olması ve tekrar alevlenmemesi. Kaza neticesinde yaşanan bir olay, kasıt yok neticesinde. Burada insanlara örnek olmak amacıyla toplanmışsınız. Başta Esendere Belde Belediyesi başkanına, aramızda bulunan kanaat önderlerimize, gazetecilerimize teşekkür ediyorum ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.



Başkan Büyüksu da beldede iki aile arasında yaşanan husumetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bu husumetin son bulması için bir araya geldiklerini ifade eden Büyüksu, şunları kaydetti:



“Beldemizde artık kan ve gözyaşı istemiyoruz, gözü yaşlı anneler ve gözü yaşlı babalar istemiyoruz, yetim çocuklar istemiyoruz” diye konuştu.