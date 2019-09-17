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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları ne zaman başvuru şartları neler? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ortaöğretim ve üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. VGM burs başvurularının başlandığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafındın yapılan son dakika duyurusu ile açıklandı. Peki VGM Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvuruları ne zaman alınır? VGM burs başvuru şartları neler? Vakıflar Genel Müdürlüğünden kimler burs alır?

17 Eylül 2019 Salı 15:01
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu nasıl yapılır?

Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman başvuru şartları neler? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu ortaöğretim ve üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. VGM burs başvurularının başlandığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafındın yapılan son dakika duyurusu ile açıklandı. Peki VGM Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvuruları ne zaman alınır? VGM burs başvuru şartları neler? Vakıflar Genel Müdürlüğünden kimler burs alır?

VGM burs başvuruları hangi tarihlerde, nasıl alınır?

Ortaöğrenim burs başvuruları her yıl eğitim döneminin başladığı tarihte başlar ve 1 ay boyunca devam eder. 2019 - 2020 VGM ortaöğretim burs başvuru tarihi 9 Eylül 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğrenim burs başvuruları ise her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında alınır. Her iki bursun başvuruları internet üzerinden elektronik ortamda alınır.

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

VGM burs başvuru şartları neler?

Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir.

Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.

Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri ile değerlendirilmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı, yanlış ya da gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiğinde başvurunuz iptal edileceğinden vermiş olduğunuz bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Başvuru süreleri içerisinde tekrar tekrar başvuru formuna girerek beyan edilen bilgileri güncellemeniz/değiştirmeniz mümkündür.

Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilirler. Bu nedenle başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde talep edilen belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmemesi gerekmekte olup aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.

Başvuru formunda nüfus bilgilerinizi girebileceğiniz ekran açılmıyorsa, internete girdiğiniz yerdeki güvenlik ürünleri/cihazları formlarının açılmasını engelliyor olabilir. Özellikle kamu kurumlarından yapılan başvurularda bu sıkıntı yaşanabilmektedir.  Kurumunuzun Bilgi İşlemi ile görüşmek ya da Kurum dışından başvuru yapmak sorunu çözecektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursları Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından açıklanmaktadır. Öğrencinin KYK bursu almaya hak kazanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvurusu iptal edilir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınır.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 15:01
  1. VGM son dakika burs haberi:
  2. Vakıflar Genel Müdürlüğünden kimler burs alır?
  3. VGM burs başvuruları hangi tarihlerde
  4. VGM burs başvuruları nasıl alınır?
  5. VGM burs başvuru şartları neler?
  6. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları ne zaman başvuru şartları neler?

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