VakıfBank, QR kodlu bir yenilik daha hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - . VakıfBank Mobil uygulaması kullanan müşteriler artık başka banka ATM’lerinden de QR kodla para çekebilecek.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka Bankalararası Kart Merkezi (BKM) QR kodlu ödeme hizmetlerini merkezileştirmesinin ardından, bir uygulamada daha süreci tamamladı.

"Karekod Yönlendirme Sistemi" projesiyle VakıfBank müşterileri artık projeye dâhil olan diğer banka ATM’lerinden, QR kodla para çekebilecek. Aynı şekilde BKM üyesi olan ve bu projeyi tamamlayan başka bir bankanın müşterisi de, kendi bankasına ait mobil uygulaması ile VakıfBank ATM’lerinden QR kodla para çekme imkânına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, daha önce "QR kodla temassız ödeme" ürünleri ile alışverişte nokta atışı bir uygulamayı devreye aldıklarını anımsattı.

Merdan, "BKM liderliğinde ‘Karekod Yönlendirme Sistemi’ projesini Türkiye’de ilk tamamlayan banka olduk. VakıfBank olarak sistemde yer almamız sektörümüz için de oldukça anlam ifade ediyor." açıklamasında bulundu.