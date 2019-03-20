VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova’yı 25-19, 25-16 ve 25-8’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi.
IHAAW201710-SPO/20-03-2019- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova’yı 25-19, 25-16 ve 25-8’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi.20 Mart 2019 Çarşamba 20:22
IHAAW201710-SPO/20-03-2019- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova’yı 25-19, 25-16 ve 25-8’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi.20.03.2019 20:17:10TSINNNN
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