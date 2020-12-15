Vakıf Katılım’dan akıllı şehir projelerine destek

Başlangıç olarak 10’un üzerinde belediyeye Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi ile ilgili destek veren Vakıf Katılım, otopark, ulaşım, tarım, sağlık hizmetleri ve atık yönetimi konularında beledilerin akıllı şehir çalışmalarına da finansal kaynak sunuyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından oldukça zengin olduğunu belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Bu enerji kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanımı hem çevrenin korunmasına, hem belediyelerimizin ve ülkemizin ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlar. Vakıf Katılım olarak bizler de milli ekonomiyi destekleme vizyonumuzdan hareketle belediyelerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yapacakları yatırımlar ile akıllı şehir projelerine destek olmaya başladık” dedi.

600 milyon TL'lik yatırım

Göktaş, “Yenilenebilir enerji alanında 50 belediyeye toplam 600 milyon TL yeşil enerji yatırım desteği yapmayı planlıyoruz. Milli enerji kaynaklarına yaptığımız bu yatırımla 40 bin haneye enerji sağlamış olacağız. Ülkemizin gelişimine destek olacak tüm uygulamaların ve çalışmaların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.