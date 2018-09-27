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Vakıf Emeklilik’ten yeni kampanya

Vakıf Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) müşterileri için Katkı Payı Artış Kampanyası düzenliyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:52
Vakıf Emeklilik’ten yeni kampanya

Vakıf Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) müşterileri için Katkı Payı Artış Kampanyası düzenliyor.

7 Ağustos-7 Aralık tarihli kampanyaya katılanlar, katkı paylarında yapacakları her 50 liralık artış için 1 çekiliş hakkı elde edecek. Çekilişle 1 kişi 2018 Vespa Primavera 50 CC sahibi olacak; 10 kişi akıllı saat, 16 kişi ise bin 500 lira değerinde tatil için hediye çeki kazanacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 09:52
  1. Vakıf Emeklilik
  2. BES

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