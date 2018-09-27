Vakıf Emeklilik’ten yeni kampanya

Vakıf Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) müşterileri için Katkı Payı Artış Kampanyası düzenliyor.

7 Ağustos-7 Aralık tarihli kampanyaya katılanlar, katkı paylarında yapacakları her 50 liralık artış için 1 çekiliş hakkı elde edecek. Çekilişle 1 kişi 2018 Vespa Primavera 50 CC sahibi olacak; 10 kişi akıllı saat, 16 kişi ise bin 500 lira değerinde tatil için hediye çeki kazanacak.