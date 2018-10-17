THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Vahşet! Kocaeli'de yakılmış kedi bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakılmış halde bulunan kedi cesedi, hayvanseverleri isyan ettirdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:46
Vahşet! Kocaeli'de yakılmış kedi bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakılarak öldürülmüş kedi bulundu.

Olay Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Kalıcı konutlarda yaşayan Sevim Köse Boztepe tarafından beslenen sokak kedisi, boş arazide yakılarak öldürülmüş bulundu. Sokak hayvanlarına baktığını söyleyen Boztepe, "Her gün yiyecek verdiğim kedinin yakılması karşısında şok yaşadım. Bu nasıl bir vahşet? Bunu bir insan yapamaz. Bu vahşettir. Yazıklar olsun bunu yapanlara. Emniyet güçlerinin buna acilen müdahale etmesi gerekiyor. Bu vahşeti yapanlar bulunmalı ve cezalandırılmalıdır" dedi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:46
  1. Kocaeli
  2. Körfez ilçesi
  3. yakılmış kedi
  4. kedi ölüsü
  5. hayvanlara şiddet
  6. kediyi yakarak öldürdüler
  7. vahşet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlerimiz çocuklar için güvenli olmalı
    1. Evlerimiz çocuklar için güvenli olmalı
    2. Mevlüt Uysal: Spor yapmayan kalmasın
    3. Dilmen duyurdu: Ali Koç görüşüyor
    4. 79 yaşındaki dede, torunuyla kavga..
    5. Badem çocuklarda saç dökülmesine iyi..
    6. Vahşet! Kocaeli'de yakılmış kedi bulundu
    7. Ankara'yı karıştıran traktörlü şahıs..
    8. Çocuğunuz pasif içiciyse...
    9. Öldürdüğü eşi için karakola kayıp..
    10. Son seferini yaptı! Tam 15 bin turist..
    11. Kulak çöpü deyip geçmeyin!
    12. Çocuklarda hijyen eğitimi için..
    13. Sultangazi'de korkutan fabrika yangını!
    14. Buzdolabına süt koyarsanız...
    15. Gündemi sarsacak iddia: Selman, Suudi..
    16. Neden affetmeliyiz?
    17. Sineklik temizliği için...
    18. Kalbimize ve uykusuzluğa şifa
    19. Pilavı tane tane yapmak için...
    20. Çankırı'da 600 bin makaron ele geçirildi
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...