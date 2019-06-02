Vahit İpek, dünya şampiyonluk maçına çıkıyor

Avusturya’da spor yaşantısını sürdüren genç dövüşçü Vahit İpek, Avusturya’nın en büyük dövüş sporları organizasyonu olan ‘Vendetta’ galasında dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak.

Güçlü fiziği ve muhteşem tekniği ile bugüne kadar Avusturya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Vahit İpek’in yeni hedefi ise dünya şampiyonu olarak Türkiye’ye büyük bir sevinç yaşatmak. K1 dalında çıkacağı bu karşılaşmadaki rakibi ise Angelo Arrutia. 28 yaşındaki Yozgatlı sporcu, güçlü rakibini devirebilmek için Hollanda’da antrenman yaptığını dile getirerek, “Rakibimin kasetlerini ekibim ile birlikte izledik. Güçlü bir isim ancak yenilmez değildir. Sizlerin aracılığınızla uzun yıllardan beri beni destekleyerek, zor günlerimde her zaman yanımda olan, başta ailem ve ana sponsorum Mehmet Altuntop’a çok teşekkür ederim. Onların desteği olmasaydı buralara zor gelirdim” şeklinde konuştu.

Bülent Sağlam: "Sporcuma olan güvenim tamdır"

Sporcunun menajeri, Avusturya’nın en büyük Türk dövüş sporları kulübü Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Vendetta Organizasyon yönetim kurulu başkanı Bülent Sağlam, sporcusuna güveninin tam olduğunu ifade ederek, “Vahit, işini ciddiye alan ve antrenmanları aksatmayan bir sporcudur. Güzel ahlakı, efendi kişiliği ile ülkemizi yurt dışında başarılı bir şekilde temsil etmektedir. Kendisine dünya şampiyonluk maçını ayarlayabilmek için bayağı uğraş verdik, ancak şükür sonunda bunu başardık. Bundan sonrası ona düşüyor. 15 Haziran’da yapacağımız dev galada kulübümüz ve ülkemize bir dünya şampiyonluğu yaşatarak, gururlandırmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Vedat Alyaz: "Dünya şampiyonluk kemerini kazanacağız"

Iron Fist Gym (Demir Yumruk) Spor Kulübü’nün basın danışmanı Vedat Alyaz, sporcunun 12 yaşından beri dövüş sporları ile ilgilendiğini belirterek, "Vahit, Tam on altı senedir ringlerde mücadele veren tecrübeli ve güçlü bir sporcudur. Amatörde 63 maç yapmış, profesyonelde ise 25. maçına çıkan tecrübeli bir sporcudur. Kickboksun dünyadaki en başarılı temsilcisi olan Hollanda’ya giderek yılda iki-üç kez dünya çapında başarılar imza atmış olan isimlerle antrenmanlar yapıyor. Tüm bu emekleri ve fedakarlıklarının karşılığını alacağına olan inancımız tamdır" diye konuştu.