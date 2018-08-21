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Uzun yolculuk yapacaklar dikkat! Yolculuk esnasında nelere dikkat etmek gerekiyor?

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İlhan Gölbaşı, uzun yolculuk yapacak olanlara bazı tavsiyelerde bulundu. Prof.Dr. İlhan Gölbaşı, " Seyahat esnasında oturduğu yerde bacak ve bilek hareketleri yapması gerekmektedir. Ayrıca uzun yolculuk boyunca sıklıkla ayağa kalkıp bir miktar yürümelidir." dedi.

21 Ağustos 2018 Salı 22:04
Uzun yolculuk yapacaklar dikkat! Yolculuk esnasında nelere dikkat etmek gerekiyor?

Uzun süreli otobüs, uçak, tren yolculuğu yapanları dikkatli olmaları konusunda uyaran Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, yaklaşık 8- 10 saat süren yolculuklar sonrasında bacak toplardamarlarında pıhtılaşma oluştuğuna belirtti. Bu durumun sıklıkla, hareketsizliğe, yetersiz sıvı alımına ve genetik yatkınlığa bağlı gelişebildiğini ifade eden Prof. Dr. Gölbaşı, "Bu tablo ayrıca varisleri bulunan hastalarda daha fazla görülebilmektedir. Bacak toplardamarı tıkanmasını takiben bacak aniden şişer, kızarır ve çok şiddetli ağrı yapar" şeklinde konuştu.

PIHTI AKCİĞERE GİDERSE...

Karşılaşılan tablonun en korkulan komplikasyonunun ise bacakta oluşan pıhtının hareket ederek akciğerlere atılması olduğunu aktaran Prof. Dr. Gölbaşı, "Bu tablo fark edilmez veya etkili tedavi edilmezse ölümcül durumlara neden olabilir. Bundan dolayı derin toplardamar tıkanıklığı gelişen kimsenin acil olarak tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavide pıhtı eritici ve kan sulandırıcı ilaçlar uygulanmaktadır. Ayrıca toplardamardaki pıhtının hareket etmesine mani olmak için bu dönemde mümkün olduğunca istirahat edilmesi sağlanmalıdır. Bu hastalar takip eden günler ve aylarda ayakta bulundukları zamanlarda varis çorabı giymeli, yatarken de çıkarmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bacak toplardamar pıhtılaşmasında en önemli yaklaşımın hastalık gelişmeden önlemini almak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gölbaşı, şöyle dedi:

"Bunun için, uzun seyahate çıkacak hastada varisler varsa, varis çorabı giymesi uygun olacaktır. Seyahat esnasında oturduğu yerde bacak ve bilek hareketleri yapması gerekmektedir. Ayrıca uzun yolculuk boyunca sıklıkla ayağa kalkıp bir miktar yürümelidir. Seyahat boyunca bol miktarda sıvı tüketmelidir. Seyahat esnasında beli çok sıkan kıyafetten de uzak durmak gerekir. Mola imkânı varsa mutlaka bu esnada yürüyüşler yapılmalıdır. Hatta çok riskli kimselerde kan sulandırıcı iğneler yapılmalıdır. Aynı şekilde daha önceden damar tıkanıklığı gelişen ve tedavisi tamamlanan hastalar kan sulandırıcı ilaç kullanmıyorsa, bunlara da seyahat öncesinde kan sulandırıcı iğnelerin yapılması faydalı olacaktır."

 

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 22:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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