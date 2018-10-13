THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Uzun yaşam için 3 önemli alışkanlık

Tabi ki, uzun ömürlü bir hayatın anahtarı olan sihirli bir ilaç ya da gençlik havuzu diye bir kaynak yoktur. Ancak, Avrupa'da bir dergide yayınlanan yeni bir araştırmaya göre hayatınıza neredeyse on yıl kadar bir süre katkıda bulunmayı garanti eden birkaç yaşam tarzı alışkanlığı kazanmanız mümkün.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:46
Uzun yaşam için 3 önemli alışkanlık

34 yıllık bir dönemde yapılan bilimsel çalışmada, araştırmacılar ABDde Hemşirelerin ve Sağlık Profesyonellerinin Hastaları Takip Çalışması verilerini kullanmışlar ve belirlenen zaman içerisinde gerçekleşen ölüm olayları üzerinden verileri karşılaştırarak ortalama olarak bir erkek ömrünü 12,2 yıl ve bir kadın ömrünü 14 yıl uzamasına yardımcı olabilecek beş belirgin yaşam tarzı alışkanlığı tanımlamışlardır.

Daha uzun yaşamak istiyorsanız, hiç beklemeden bu 5 yaşam tarzı alışkanlığını hayatınızla uyumlu hale getirmeye çalışın.

1. KİLO-BOY ENDEKSİNİZİ MUHAFAZA EDİN

Bedeninizin arzu ettiğiniz beden ölçülerinde görünmesi ve esnek hareket kabiliyetine sahip olması kadar, bedeninizin 18,5 ila 25 Kilo-Boy Endeks aralığında tutmanın, görünüşünüz için değil sağlığınız için önemli olduğunu aklınızda bulundurmalısınız.

2. ORTA VEYA YAĞUN SEVİYELİ FİZİKSEL HAREKETLİLİK

Daha uzun yaşamak için koşu bandında saatler harcamanıza gerek yoktur.Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, 70'li ve 80'li yaşlardaki insanlar için, az yorucu egzersizlerin uzun ömürlü bir hayata sahip olabilme adına yüksek yoğunluklu kardiyodan daha etkili olduğu keşfedilmiştir. Günde sadece 40 dakika süren bir yürüyüş bile menopoz sonrası kadınlarda kalp yetmezliği riskini yüzde 25 oranında azaltabilir.

3. DÜZENLİ SIVI TÜKETİMİ

Alkali su başlıca olmak üzere günlük düzenli tüketilen sağlıklı içecekler bedenin enerji depolarını takviye edecek ve vücutta biriken toksinlerin vücut boşaltım organları tarafından dışarı atılmasına yardımcı olacaktır.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 16:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın acı günü
    1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın acı..
    2. Doğu Perinçek: Türk yargısı, Brunson’ı..
    3. Gebelik döneminde yaşanan mide..
    4. Instagram'dan yenilik!
    5. İbrahim Kalın'ın acı günü! Son..
    6. Mutfakta geçirdiğiniz zamanla ilgili..
    7. İBB Meclisi karar aldı: Eren Bülbül'ün..
    8. Odunlukta çıkan yangın, bitişikteki..
    9. Evde yoğurt kıvamı tutturmak
    10. İBB Spor Kulübü Voleybol Takımı Efeler..
    11. "Slime" tehlike saçıyor
    12. Süet ayakkabınızla yağmura çamura..
    13. Alev topuna dönen minibüsten son anda..
    14. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul planı ortaya..
    15. Zeytin küflenmeden nasıl saklanır?
    16. Ekranlardan dehşet akıyor! Gasp..
    17. Çocuğun unuttu, hayatının şokunu yaşadı!
    18. Uzun yaşam için 3 önemli alışkanlık
    19. Annelik kadının genlerinde..
    20. Yanığa 5 bitkisel çare
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!