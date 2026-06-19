Uzun tatillerle daralan pazar sıfır oto satıcılarını tatile çıkarırken ikinci el satışları direndi

Türkiye 0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 yılı Mayıs ayında geçen yıl Mayıs ayına göre %22,55 daralma ile 83.442 adet olarak gerçekleşerek, geçen aya göre de %20 oranında geriledi. 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,40 oranında daralarak 453.138 adet olarak gerçekleşti. Distribütörlerin agresif fiyatlı kampanyaları mevduat faizlerinin cazibesinin yanında, savaş ve altının düşüşü ile ortaya çıkan olumsuz servet etkilerini aşmada yetersiz kaldı.

15 yaş ve 350.000 km sınırına kadar olan 2. el oto satışlarında ise; uzun tatil günlerine rağmen bayram etkisi ile 0 km otoya göre nispeten talep canlı kaldı ve önceki aya göre %3 arttı. Geçen yıl Mayıs ayına göre %10 daralmanın ise 6 eksik iş gününden kaynaklandığı düşünülmektedir. 0 km otodaki daralmaya karşın, 2. El otodaki trendde ucuz araçlara yönelim ile reel fiyatlamadaki gerileme etkili oldu.

Rapordaki verilere göre;

İkinci El Otomobil Pazarında Kademeli Toparlanma Devam Ediyor! Mayıs Satışları Yükselişi Sürdürdü!

İkinci El Otomobil pazarında Mart ayında başlayan toparlanma eğilimi Mayıs ayında da devam etti. Nisan ayında 334.154 adet olarak gerçekleşen satışlar, Mayıs ayında 344.158 adede ulaşarak aylık bazda yaklaşık %3 oranında artış gösterdi.

Ancak aylık bazdaki bu olumlu görünüme rağmen pazar, geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Mayıs ayında gerçekleşen satışlar, 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 383.614 adetlik seviyenin yaklaşık %10 altında kaldı.

İkinci El Otomobil Pazarında Stokta Kalma Süreleri Mayıs Ayında Artış Gösterdi!

Mayıs ayında İkinci El Otomobil pazarında stokta kalma süreleri yükselmeye devam etti. Pazar ortalaması 45 günden 48 güne çıkarken, binek araçlarda süre 45 günden 48 güne, ticari araçlarda ise 44 günden 45 güne ulaştı.

Satış adetlerinde gözlenen toparlanmaya rağmen stok devir hızındaki yavaşlama, talebin henüz stokları daha hızlı eritecek seviyeye ulaşmadığını gösteriyor.

Hafif Ticari Araç Pazarında Satışlar Artmasına Rağmen, Geçen Yılın Gerisindeki Seyir Sürüyor!

İkinci el hafif ticari araç pazarında Mayıs ayında satışlar adetleri yükselişini sürdürdü. Nisan ayında 47.398 adet seviyesinde gerçekleşen satışlar, Mayıs ayında 49.310 adede ulaşarak aylık bazda yaklaşık %4 artış kaydetti. Böylece yılın ilk aylarında görülen dalgalı görünümün ardında pazarda ikinci ay üst üste büyüme gerçekleşmiş oldu.

Buna karşın hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı döneminin gerisinde kalmaya devam ediyor. Mayıs ayında gerçekleşen satışlar, 2025 yılının aynı ayındaki 60.324 adetlik seviyenin %18 altında kaldı.

15 Yaş Üstü Araç Pazarında Satışlar Yatay Seyretti, Stok Süresi Uzadı!

15 yaş üstü araç pazarında Mayıs ayında satış adetleri ve fiyatlar önceki aya yakın seviyelerde gerçekleşti. Nisan ayında 129.451 adet olan satışlar, Mayıs ayında 129.223 adet olarak kaydedildi. Ortalama fiyatlar ise 414 bin TL seviyesinde yatay seyrini sürdürdü.

Öte yandan stokta kalma süresi 50 günden 51 güne yükseldi. Satış hacmindeki durağan görünüm ve stok süresindeki artış, segmentte talebin istikrarlı olmakla birlikte araçların stoktan çıkış hızında belirgin bir iyileşme yaşanmadığını gösteriyor.

Uyarı: Bültende verilen bilgiler ve yorumlar, SmartIQ tarafından geçmiş dönem verilerden ve piyasa araştırması sonuçlarından faydalanılarak oluşturulmuş olup, taşıtların özelliklerine veya bölgesine göre değişkenlik gösterebilecektir. Belirtilenlerin herhangi bir ürün veya markaya yönelik tavsiye veya yönlendirme olarak algılanmaması, müşteriler tarafından gerekli araştırmaların yapılması gerekmektedir.