Uzun süredir sesleri çıkmıyordu! Furkan Vakfı üyeleri Adana sokaklarını karıştırdı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un ekibi, Adana'da gün boyunca provakatif eylemler düzenledi. Taşkınlık çıkartan grup emniyet müdahalesi ile karşılaşınca da "şiddet" çığırtkanlığı yaptı.
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Ağrı'da tutuklu bulanan Alparslan Kuytul için Adana sokaklarında izinsiz gösteri düzenleyen Furkan Vakfı üyelerine emniyet geçit vermedi.
Atatürk Caddesi'nde buluşan grup polisin dağılın uyarılarına aldırış etmeyince müdahale geldi.
Müdahale sonrasında kentin çeşitli noktalarına dağılan Furkan üyeleri, gece saatlerine kadar taşkınlık çıkartmayı sürdürdü.
Grubu provoke eden Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, provokasyona Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla destek verdi.