Uzun süre tok tutuyor! Kan şekeri dengeleyen Sahine nasıl yapılır? İnanamayacaksınız! Şimdi durdurmak mümkün

İslam mutfağının en gözde lezzetlerinden biri olan Sahine,tam bir enerji deposudur.

İçerisinde doğanın en faydalı besinleri bulunur.

Sahine tatlısı, yapımında son yıllarda popüler oldu. Yapılan araştırmalarda da en doğal kan şekeri dengeleyen tatlı kabul edilir.

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

Bal, tahin ve tereyağı karışımı sahine, özellikle ramazan ayında tüketilir. Sahurda kahvaltılık olarak sofralarınızda yerini alacak bu tarifi ramazan pidesi banarak afiyetle tüketebilir, uzun süre tok tutma özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Sahine Tarifi İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

4 yemek kaşığı bal

4 yemek kaşığı tahin

Üzeri için:

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1tutam kavrulmuş susam

SAHİNE'NİN YAPILIŞI

Tereyağını oda sıcaklığında bekletmeniz lazım. Karıştırılırken daha kolay olması için.

Karıştırdığınız tereyağının içine tahin pekmez karışımını ve balı ekleyip krem kıvamına gelene kadar karıştırın.

Ardından bir tavada susamları kızartın.

Karışımı buzdolabında 1 saat beklettikten sonra çıtır çıtır olan susamları üzerine dökün.

İster sahur da isterseniz iftardan sonra tüketin.