Üzülmez’in Paşa serüveni 4 saat sürdü
Kasımpaşa ile bugün öğle saatlerinde 1 yıllık resmi sözleşme imzalayan İbrahim Üzülmez, imzadan 4 saat sonra İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.01 Haziran 2019 Cumartesi 16:56
Kasımpaşa ile bugün öğle saatlerinde 1 yıllık resmi sözleşme imzalayan İbrahim Üzülmez, imzadan 4 saat sonra İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.
Kasımpaşa’da Mustafa Denizli’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan İbrahim Üzülmez’in İstanbul macerası sadece 4 saat sürdü. Öğle saatlerinde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde 1 yıllık resmi mukaveleye imza atan Üzülmez ile lacivert-beyazlı kulübün birlikteliği başlamadan bitti. İhlas Haber Ajansı’na özel açıklama yapan İbrahim Üzülmez, gelecek sezon planlaması konusunda kulüple anlaşamadıklarından dolayı mukaveleyi karşılıklı olarak feshettiklerini belirtti.
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