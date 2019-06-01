Üzülmez’in Paşa serüveni 4 saat sürdü Kasımpaşa ile bugün öğle saatlerinde 1 yıllık resmi sözleşme imzalayan İbrahim Üzülmez, imzadan 4 saat sonra İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa ile bugün öğle saatlerinde 1 yıllık resmi sözleşme imzalayan İbrahim Üzülmez, imzadan 4 saat sonra İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa’da Mustafa Denizli’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan İbrahim Üzülmez’in İstanbul macerası sadece 4 saat sürdü. Öğle saatlerinde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde 1 yıllık resmi mukaveleye imza atan Üzülmez ile lacivert-beyazlı kulübün birlikteliği başlamadan bitti. İhlas Haber Ajansı’na özel açıklama yapan İbrahim Üzülmez, gelecek sezon planlaması konusunda kulüple anlaşamadıklarından dolayı mukaveleyi karşılıklı olarak feshettiklerini belirtti.

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