Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı! Kuru kayısı yerken bir kez daha düşünün

Beslenme listelerinin vazgeçilmezi olan meyveler, bazı durumlarda sağlığımız için tehlike oluşturabiliyor.



Çoğu zaman kurutulmuş meyvelerin taze hallerine göre daha sağlıklı olduğu bilinse de, bu durum kayısı için geçerli değildir. Kurutulmuş kayısılar, normal hallerine göre çok daha yüksek miktarda şeker içeriyor. Kuru kayısı tüketimi bu nedenle vücuttaki kan şekerinin aniden yükselmesine neden olabilir ve insülin hastaları için ölümcül sonuçlara yol açabilir.



Aynı zamanda uzmanlar, kuru kayısının ölçülü tüketilmemesi halinde ishal ve şişkinlik problemlerine de neden olabileceğine dikkat çekiyor. Oldukça iyi bir lif kaynağı olan kuru kayısı, bol yenilmesi halinde sindirim sorunlarına neden olabilir.

Beslenme uzmanları ayrıca kuru kayısının mide ve bağırsak hastalıkları için tetikleyici olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Kurutulmuş meyveler gastritin ya da mide ülserinin görülmesine neden olabilir.



Ayrıca doktorların tavsiyesine göre tiroid hastalığınız varsa kuru kayısı yememelisiniz. Kuru kayısıların alerjik olabileceği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, "Vücuttaki tepkiler yalnızca kurutulmuş meyvelerde değil, aynı zamanda kükürt dioksit kaynaklı da görülebilir. Kurutulmuş meyvelerin raf ömrünü uzatmak için sık sık kullanılan bu madde, vücutta önemli alerjilerin görülmesine neden olabilir. Sülfür dioksit solunum yolu hastalıkları olan kişiler için tehlikelidir çünkü nefes almada zorluğa neden olabilir" ifadelerini kullandı.