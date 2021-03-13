Uzmanlardan kritik uyarı: Yeniden kapanabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte vatandaşlar tekrar rehavete kapıldı. Özellikle restoranlarda yüzde 50 kuralına geniş ölçüde uyulmadığı görüldü. Uzmanlar, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal:

"Restoranların çoğunda yüzde 50 kapasite kuralı uygulanmıyor, göz ardı ediyor. Halbuki buna uymazlarsa vaka sayıları patlayacak ve 3 gün sonra yeniden kapanacaklar. Salgının başlangıcından beri zaten hep pik noktasının içerisindeyiz. 1. pikte vaka sayısı 5 bindeydi, 2. pikte 33 binlere kadar çıktı. Şu anda 14 bin vaka var ve bu sayı 1. piktekinin neredeyse 3 katı. Salgın bitmedi, devam ediyor."

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova:

"Kalabalık mekânlarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle restoranlarda belirlenen tedbirlere uyulmadığında vaka sayılarının çok arttığını biliyoruz. Kafe ve restoranlarda kapı, pencerelerin belirli aralıklarla havalandırılması ya da hava sirkülasyonunun düzenli bir şekilde sağlanması bu riski azaltacaktır."

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuba Dal:

"Mekânın en fazla yarısı kadar müşteri alınmalı ve buna kararlılıkla uyulmalı. Masalarda mümkünse en fazla 2 kişi olmalı, 1.5 metre mesafe bırakılmalı ve kapalı yerde uzun saatler yerine kısıtlı süre kalınmalı. Daha önce bazı işletmeler bu kurallara uymamış ve vaka sayıları çok artmıştı."

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

"Kovid-19 aşısının iki dozunu yaptırıp bağışık olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'sinin Kovid-19 pozitif tanısı aldı. 53'ü hastanede yattı. 5 kişi ise yoğun bakımda tedavi gördü. 5 kişiden 3'ü de taburcu oldu. Bunları hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil. Yoğun bakımda yatan kişilerden entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek. Tüm vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmaları koronavirüs ile mücadeleye çok ciddi katkı sağlayacaktır."

Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 148 bin 856 testte 14 bin 941 vaka, 834 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 180 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 34 milyon 843 bin 480, toplam vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930, toplam vefat sayısı 29 bin 356, toplam ağır hasta sayısı 1349, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 670 bin 273 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Mutans virüs

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutant virüsün özelliğinin, çok az sayıda virüs yüküyle de bulaşabildiğini söyledi. İlhan, "Virüs yükü düşük olan insanlardan bile bulaş söz konusu olabiliyor" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 76 ilde toplam 41 bin 488 İngiltere mutantı, 9 ilde toplam 61 Güney Afrika mutantı, bir ilde 2 California-NewYork mutantı ve bir adet de Brezilya mutantı tespit edildiğini açıkladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs mutasyonlarına ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. İlhan, mutasyonun baştan beri devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Önemli olan, mutant virüsün yayılımının fazla olduğunu bilmek açıkçası. Toplumun, koronavirüs bulaşının, vakaları arttığı bir durumda mutant virüse karşı önlemlerini almaları gerekiyor. Mutant virüsün bulaşma yolu mutant olmayan virüsten farklı değil. Mutant virüsten korunma yolu, mutant olmayan virüsten farklı değil" dedi.

Prof. Dr. İlhan, mutant virüsün az bir virüs yüküyle de bulaştığına dikkat çekerek, "Mutant virüsün özelliği şu; çok az sayıda virüs ile beraber de bulaşabiliyor, virüs yükü düşük olan insanlardan bile bulaş söz konusu olabiliyor. Diyelim ki bir mekana gittiniz, lavaboyu kullanmak istediniz, maske takmadınız, kısa süre kalıp çıktınız. Sizden sonraki kişi de maske takmadı, kısa süre kalıp çıktı; bulaş ortaya çıkabiliyor. Kısa zaman diliminde, az sayıda virüs ile bulaş olabiliyor, bu yüzden de virüs yaygınlaşabiliyor. 'Mutant virüs mü acaba vaka sayısında etkili', elbette etkili olmasını beklemek mümkün. Ama sadece mutant virüse vaka sayısını bağlamak doğru olmaz. Sadece mutant virüse bağlı olsaydı, vaka sayısı bu denli olmazdı. Mutant virüs daha fazla yayılım gösteriyor; ama şu anki bilgimize göre ölümlere etkisi o kadar çok değil. Mutant virüs yayılım gösterirse, illerde vaka sayısı artacağı için renklerin koyuya doğru gitmesi ve olumsuz durum söz konusu olabilir" diye konuştu.