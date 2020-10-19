Uzmanlara göre İsrail, 1967 sınırlarına dönerse normalleşme mümkün olur

Arap ülkelerinin yöneticilerinin monarşik güçlerini sürdürmek için İsrail ile normalleşmeye gittiğini belirten uzmanlar, BM başta olmak üzere tüm dünyada kabul görecek bir normalleşmenin ancak İsrail'in 1967 deki sınırlara çekilmesiyle sürgündeki Filistinlilerin anavatanlarına dönüşü ve Araplar ile Yahudilerin eşit haklara sahip olmasıyla mümkün olabileceğini savunuyor.

Mısır ve Ürdün'den sonra Birleşik Arap Emirlikleri 13 Ağustos'ta İsrail ile normalleşme için sözde barış anlaşmasını (İbrahim anlaşması) açıkladı. Son olarak bir başka Körfez ülkesi olan Bahreyn, İsrail ile ilişkilerini güçlendirme kararı aldı.

İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkileri normalleştirmek için İsrail üst düzey heyeti dün gece Bahreyn'e gitti. Heyette ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabat yer alıyor.

Bu arada geçen hafta Irak'ın eski Başbakan Yardımcısı Baha Aracı, ortamın İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye uygun olduğunu ve bu kararın önceliklerinin Şii dini otoritesi tarafından belirleneceğini belirterek ülkede ciddi tartışmalara neden oldu.

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Körfez Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme sürecinin üçüncü kişileri olumsuz etkilediğini ve bunun gayri meşru bir ilişki olduğunu tüm dünyanın bildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan "Yüzyılın Anlaşması" projesinin fiyaskoya dönüştüğünü kaydeden Kurşun, "Bu yeni aşamada İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi hedefleniyor. Filistin ve Filistinliler 'Ne yazık ki BAE de taraf tuttu. BAE ile İsrail arasındaki ilişki üçüncü şahıslara zarar veren bir ilişki biçimi olduğundan, bu Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilebilir bir normalleşme değil. " dedi.

Bölgede yaşanan bu gayri meşru normalleşmeye barışa muhtaç dünyanın şimdilik sessiz kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Gayri meşru ortaklar, bölgede taraftarlar bularak bir şekilde normalleşmeye ve meşrulaştırmaya çalışıyor. İlk adım Bahreyn'de atıldı. Bahreyn'in Suudi Arabistan'ın izni olmadan böyle bir adım atması mümkün değil. Bahreyn'in bu adımı atması anlamına geliyor. Suudi Arabistan yönetimi Oysa Suudi Arabistan özel koşulları ve sosyal yapısı nedeniyle bu ilişkinin aktörü olmak istemiyor, dolaylı olarak yürütmek ve işi zamana yaymak istiyor ”dedi.

Kurşun, "Suudi Arabistan, BAE ve diğer Körfez ülkeleri, yönetimlerinin geleceğinin garantisini İsrail ile işbirliği içinde görüyorlar. Meşruiyetlerini ve geleceklerini ancak İsrail'in sağlayabileceği diğer alanlardaki istihbarat ve desteklerle görüyorlar" dedi.

Körfez ülkelerinin İslam ülkelerinin demokratik gelişiminin kendi ülkelerinde örnek alınmasından korktuğunu vurgulayan Kurşun, monarşik yönetimlerin İsrail'e Trump'tan daha fazla yaklaşmak istediklerini savundu.

"İsrail, bu desteği Körfez ülkelerine dünyayla ilişkileri, lobileri ve istihbarat gücü ile geçici olarak sağlayacak. Bu ülkeler, güçlerinin geleceği açısından İsrail ile normalleşmek zorunda. Peki ne tür baskılar olursa olsun. , başlayan süreç geri döndürülemez. "şeklinde konuştu.

İsrail ile şartların yerine getirilmesi halinde normalleşmenin sağlanabileceğini kaydeden Kurşun, şöyle devam etti:

"İsrail, Filistin konusunda 1948'den beri izlediği ve dünya barışına zarar veren politikalardan vazgeçerse, 1967 sınırlarına çekilmeyi kabul ederse, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kendi topraklarına dönmelerine izin verir ve yasal olarak Araplara eşit muamele sağlarsa, İsrail ile normalleşme elbette her ikisi de ahlaki olarak mümkün olacaktır. "

Prof. Dr. Zeynep Oktav, 2003 Irak işgalinden üç yıl sonra İran, Suriye, Hamas ve Hizbullah'ın oluşturduğu "Şii Hilali" nin bölgede hakimiyet kurduğunu ancak Arap Baharı ile İsrail'in istikrarını koruyan bir egemenliğin ortaya çıktığını söyledi.

Oktav, Trump'ın 2017'de Riyad ziyaretinin ardından normalleşme sinyallerinin verildiğine işaret ederek, "Körfez'den normalleşmeye başladı. İsrail, sadece Filistin meselesi konusunda bir anlaşma yaparak değil, birçok anlaşma yaparak Körfez'e girmek istiyor. Silah endüstrisinde, tarımda, ticarette ve turizmde. Katar ve Kuveyt bundan endişeli çünkü İsrail Körfez'e girdiğinde bir daha çıkmayacağını düşünüyor. "dedi.

Oktav, monarşik yapıların sürekliliğini İsrail ile normalleşme ve barış içinde bulan BAE ve Suudi Arabistan'ın ciddi kamu diplomasisi yürüttüğünü kaydetti.

"'Yüzyılın Anlaşması'ndan sonra normalleşme sürecini başlattılar. İsrail'in üstün olduğu bir barış ortamı kurma girişimi var. Ancak dünyanın kabul edeceği bir normalleşme ancak İsrail BM kararlarına uyarsa mümkün olacaktır Bu normalleşmede partiler eşit değil, Kudüs'ün başkent ilan edilmesine dayanarak, Golan Tepeleri'nin ilhakı (ilhak değil, işgal) ABD tarafından tanındı. Bu tanımaya karşı konuşmayan bir Arap dünyası var.

Oktav, İsrail ile normalleşmenin temelinin Arap Baharı ile atıldığını ve bu nedenle Arap Baharı'nın Körfez ülkelerine yansımadığını savundu.

Normalleşmenin İsrail-Filistin gerilimine olumlu bir katkı sağlamayacağını vurgulayan Oktav, "İsrail-Filistin gerginliği tam tersine katlanarak artacak. Arap Baharı sonrasında Arap ülkelerinin zayıflaması İsrail'in çok rahat hareket etmesine neden oldu. şimdi çok yüksek sesle bir açıklama yok. Yani İsrail ile normalleşmeye karşı çıkan bunu açıklayan bir ülke yok. "diye konuştu.